UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Medipol Başakşehir, 7 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede İsrailli hakem Orel Grinfeld düdük çalacak. Grinfeld’in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Eitan Shmuelevitz olacak.
Başakşehir'e İsrailli hakem
03.08.2019 - 15:54 | Son Güncelleme: 03.08.2019 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medipol Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmayı İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : başakşehir,israil,hakem,
641505 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/641505.aspx
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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Antalyaspor
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Göztepe
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Kasımpaşa
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Kayserispor
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Konyaspor
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Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
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16
Trabzonspor
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Malatyaspor
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Başakşehir
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
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0
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2
Adanaspor
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3
Akhisar Bld.Spor
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4
Altay
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Altınordu
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Erzurum BB
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Bursaspor
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Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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12
Giresunspor
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Hatayspor
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14
Keçiörengücü
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Menemen Belediyespor
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16
Osmanlıspor
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Ümraniye
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İstanbulspor
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