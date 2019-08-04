Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un milli futbolcusu Yusuf Yazıcı, bordo-mavili kulüpten ayrılma kararı aldığını sosyal medya hesabından açıkladı. Yusuf Yazıcı yaptığı paylaşımda; "A Takımında kaptanlık bandını taktığım ve bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonsporumdan ayrılma konusunda kararımı vermiş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

"19 MİLYON EUROYU KABUL ETTİ"

Trabzonspor, Lille'in Yusuf Yazıcı için yaptığı 19 milyon euroluk teklifi kabul etti. Yusuf Yazıcı'nın gelecek hafta Lille'e imza atacağı belirtildi. Lille Sportif Direktörü Luis Campos, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için bulunduğu Türkiye'den kısa süre önce ayrılmıştı