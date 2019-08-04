Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün gece Yunan ekibi Panathinaikos ile hazırlık maçına çıktı. Sarı-kırmızılıların kalesinde Okan Kocuk yer alırken Cimbom sahaha 4-1-4-1 dizilişiyle konuşlandı. Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo savunmasının önünde Seri görev yaparken yeni transferin önünde merkez alanda Donk ve Belhanda yer aldı. Kanatlar Âdem ve Jimmy’ye teslim edilirken Babel de en uçtaydı. İlk 5 dakika organize olmakta zorlanan Galatasaray daha sonra oyun kontrolünü ele aldı.

Babel beğeni topladı

10’da sağdan kullanılan köşe vuruşunda Âdem kafayı vurdu kaleci son anda çeldi. Aynı noktadan tekrarlanan kornerde sahneye yine Âdem çıktı. Oluşan karambol sonrası tecrübeli futbolcu boşta kalan topa çok sert vurdu: 1-0. 14’te Jimmy Durmaz’ın sağ çaprazdan vurduğu şut 90’da patladı. Jimmy ilk yarı boyunda sağ kanadı çok etkili kullandı ve tribünleri coşturdu. Babel hava hakimiyeti, hücum presi, klas hareketleriyle yine beğeni toplarken, Seri ters toplarıyla, oyunu yönlendirmesiyle hayran bıraktı. Takıma geç katılan Belhanda da oldukça hazır bir görüntü çizdi.

Aslan hep üstün

Galatasaray’da ikinci yarıya Selçuk ve Erencan ile başlarken Belhanda ve Âdem kenara geldi. Babel sol çizgiye geçti, Erencan da santrfora... Galatasaray bu bölümde de oyun üstünlüğünü kaptırmadı. 53’te oyuna dahil olan Yunus sağ tarafı çok etkili kullandı. Yine Yunus ile başlayan atakta Mariano’nun ortasına Donk kafayı vurdu ve 61’de farkı ikiye çıkardı. 63’te oyuna giren Emre Mor Türk Telekom Stadyumu’nda büyük heyecan oluşturdu. Çalımlarıyla coşkuyu artıran Emre’ye büyük destek geldi. Panathinaikos'ta 90+2'de Konan'la farkı bire indirse de Aslan sahadan 2-1 galip ayrıldı.

DONK: ÇOK ÇALIŞTIK

Dün golünü atan Ryan Donk, "İyi bir başlangıç oldu. Evimizde kazandığımız ve taraftarla buluştuğumuz için mutluyuz. Hazırlık döneminde çok çalıştığımızı göstermiş olduk. Süper Kupa maçına kadar umarım daha iyi şeyler yaparız, hazır gibiyiz artık" dedi.

FALCAO'DAN AYRILIK SİNYALİ

G.Saray'ın yollarını gözlediği Radamel Falcao, "Monaco yeni bir sözleşme teklifinde bulunmadı. Bu yüzden geleceğimi ve ailemi düşünmem gerekiyor. Gelen teklifleri inceliyorum. Bunlar kariyerim için iyi fırsatlar" açıklaması yaptı. Futbolcu takımının dün Sampdoria'yı 1-0 yendiği maçta attığı golle Philipp Plein Cup'ı Monaco'ya getirdi.

TELEKOM'DA İLK DEFA

Galatasaray’ın yeni transferleri Âdem Büyük, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Okan Kocuk, Seri ve Emre Mor, Panathinaikos maçı ile birlikte ilk kez Türk Telekom Stadyumu’nda oynadı. Okan, Âdem, Jimmy, Seri ve Babel 11’de başlarken, Emre sonradan oyuna dahil oldu. Ozornwafor ise süre alamadı.

TARAFTAR ÇILDIRDI

G.Saraylı taraftarlar, karşılaşma öncesi oyuncular ısınırken Falcao lehine tezahüratlarda bulundu. Sarı-kırmızılılar tribünlerden, "Taraftar çıldırdı Falcao'yu istiyor", "Abdurrahim, Falcao nerede?" diye yönetime çağrıda bulundu. Taraftarlar ayrıca maç sırasında da bu tezahüratlarını sürdürdü.

SADECE ALT TRİBÜNLER

Galatasaray'da taraftarlar, hazırlık maçına ilgi göstermedi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşmada alt tribünler büyük oranda dolsa da stat genelinde beklenen ilgi olmadı. Buna rağmen gelen galibiyetle birlikte tribünde bulunan taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

MARCAO: İYİ YOLDAYIZ

G.Saray'ın stoperi Marcao, “Takım olarak kamptan yeni geldiğimiz için performans açısından sıkıntılar olabiliyor. İkinci yarı bu yüzden pozisyonlar verdik. İyi yoldayız daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Taraftarları özledik, buluştuğumuz için mutluyum” açıklamasında bulundu.