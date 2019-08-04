Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Yusuf Yazıcı için 15 milyon euro teklif eden Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile görüşmelerin sürdüğünü açıklamasının ardından, bordo mavlili kulübün milli oyuncusu Yusuf Yazıcı da bir veda mesajı yayınladı.

"KULÜBÜMÜZ, BENİM İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPTI"

Sosyal medya hesabı üzerinden ayrılma kararını açıklayan Yusuf Yazıcı, şunları söyledi:

"Çok değerli Trabzonspor taraftarları; Malumunuz olduğu üzere bir süredir transferimle ilgili haberleri takip ediyorsunuz. Ancak bugün itibarıyla bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Sürecin başından bugüne kadar kulübümüz, şartlarının iyileştirilmesi başta olmak üzere bir çok konuda kalmam için her türlü fedakârlığı yaptı."



"TRABZON'UMU YURT DIŞINDA TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

"Gerek Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, gerekse yönetim kurulundaki değerli ağabeylerim Trabzonspor’da oynamam gerektiğini defaatle bana ilettiler ancak ben, Trabzon’umu, Trabzonsporumu ve ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek adına ayağıma gelen bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Tribünlerinde sevindiğim, alt yapısında yetiştiğim A Takımında kaptanlık bandını taktığım ve bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonsporumdan ayrılma konusundaki kararımı vermiş bulunmaktayım."



17 MİLYON EURO ARTI EDGAR LE

Öte yandan Trabzonspor ile Lille kulüplerinin, 17 milyon euro artı Portekizli stoper Edgar Le karşılığında anlaşmaya vardıkları öğrenildi. Bordo-mavililer bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay alacak.

