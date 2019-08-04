Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. En son Kayserispor'dan Deniz Türüç'ü transfer eden Fenerbahçe'de gözler listede yer alan başka isim olan Kolarov'a dikildi.



Fenerbahçe'nin transferini bitirmek üzere olduğu Kolarov, dün Roma’nın Lille’i 3-2 yendiği hazırlık mücadelesinde 90 dakika sahada kaldı. Tecrübeli futbolcu, dün oynanan müsabakada diri görüntüsüyle dikkat çekerken, maçın tek sarı kartını gördü. Roma Kulübü, önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kolarov’un bir taraftarın formasını imzalarken çekilmiş görüntüsünü sosyal medyadan paylaşırken, ‘güle güle’ anlamında gelen el sallama emojisi kullanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de transfer için düğmeye bastı. Kolarov transferinin önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanması beklenirken, Fenerbahçe'nin Kolarov'un kulübü Roma'ya 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia ediliyor. Kolarov'a ise 3 yıllık sözleşme önerilmesi bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet