Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.00’da başladı. Salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman; pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Öte yandan yeni transfer Deniz Türüç de takımla ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla sürdürecek.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
04.08.2019 - 13:18 | Son Güncelleme: 04.08.2019 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.00’da başladı. Salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman; pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Öte yandan yeni transfer Deniz Türüç de takımla ilk antrenmanına çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : fenerbahçe,sezon,hazırlık,
641663 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/641663.aspx
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Süper Lig
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Ankaragücü
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Antalyaspor
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Denizlispor
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Fenerbahçe
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Galatasaray
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Göztepe
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Kasımpaşa
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Konyaspor
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Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
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Trabzonspor
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Malatyaspor
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1. Hafta Maçları
16.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
17.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
17.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
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İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
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Göztepe - Antalyaspor
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Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
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G.
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A.
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A.
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1
Adana Demirspor
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2
Adanaspor
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3
Akhisar Bld.Spor
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4
Altay
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Altınordu
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6
Erzurum BB
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Bursaspor
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Eskişehirspor
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11
Fatih Karagümrük
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12
Giresunspor
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13
Hatayspor
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14
Keçiörengücü
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15
Menemen Belediyespor
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16
Osmanlıspor
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17
Ümraniye
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18
İstanbulspor
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