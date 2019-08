Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden MKE Ankragücü'nde Teknik Direktör Aykan Atik, Beştepe Tesisleri'nde İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Atik, “Bizim açımızdan hem Altınordu hem Hatayspor hazırlık maçları çok faydalı oldu.” dedi.

'Kadromuzu muhafaza etmek adına başkanımız ve yönetimimiz uğraş verdiler'

Takımın kamptan iyi durumda döndüğünü belirten Aykan Atik, “Erzurum kampından önce Ankara'da 8 Temmuz'da başladık. 17 Temmuz'a kadar bir çalışmamız oldu, temel antrenman anlamında. Sonraki süreçte Erzurum'a 2. etap olarak geçtik. Orada 13 günlük dolu dolu bir çalışma yaptık. 2 tane hazırlık maçı oynadık. Kadromuzu muhafaza etmek adına başkanımız ve yönetimimiz uğraş verdiler. Sonradan orada kampa katılan oyuncu arkadaşlarımız vardı, onlarla alakalı antrenman eksikleri ile alakalı çalışmalarımız oldu. Erzurum'da iki tane hazırlık maçı oynadık. Hem Altınordu hem Hatayspor hazırlık maçları çok faydalı oldu bizim açımızdan. Yani 13 günlük süre içerisinde Erzurum'da gayet iyi geçti. Bazı oyuncularımız sonradan katıldı için antrenman eksikleri var. Sonradan katılan oyuncu arkadaşların antrenman eksikliğini gidermek lazım, onlarla alakalı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Buradaki süreçte 7 Ağustos'ta Keçiörengücü ile tesislerimizde bir hazırlık maçımız olacak, 9 Ağustos'ta Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin kupasında Gençlerbirliği ile bir maç yapacağız. Onunla alakalı taraftarlarımızı o maça bekleriz. Pazartesi'den itibaren antrenmanlarımızı basına açacağız. O konuda yönetimimiz ve başkanımızla da görüşmelerimizi yaptık.” şeklinde konuştu.

'Ankaragücü büyük bir camia, sezona iyi girecektir'

Yeni sezondan umutlu olduklarını dile getiren Teknik Direktör Atik, “Kadromuzu muhafaza ettik, yani o konuda ciddi uğraşlar verildi. Pinto ile Faty var, geçen seneden kadromuzun içerisine dahil olabilecek. Onunla alakalı başkanımızın yönetim kurulu ile birlikte ciddi çalışmaları var. İnşallah onları da dahil edebiliriz. Transfer konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Tespit ettiğimiz 15 tane oyuncu var. Transferin açıldığı dönemde de onlarla alakalı bir çalışma yapılacaktır. Ankaragücü büyük bir camia, sezona iyi girecektir.” ifadelerini kullandı.

'Pazdan'ı tedavi için kendi ülkesine gönderdik'

Pazdan ve Orgill'in sakatlıklarının iyileşmeye başladığını belirten Atik, “Pazdan ile alakalı şunu söyleyeyim. Geldi ve Ankara'da takımla beraber çalışmalarımızı yaptık. Bir problem yoktu. Erzurum'da 3-4 günlük çalışma sonunda daha önceki geldiği takımda yaşadığı sakatlık varmış, onunla alakalı bir korkusu vardı psikolojik olarak. Milli takımdaki fizyoterapisti daha önce o sakatlığını iyileştirdiğini söyledi. Biz de ona güvenerek Pazdan'ı tedavi için kendi ülkesine gönderdik. Zaten ailesiyle birlikte buraya gelecek ve bizle devam edecek. Orgill'in de Altınordu maçından sonraki süreçte dizinde biraz hafif su toplaması vardı. Riske atmadan antrenmanlarda düz koşu ve fizyoterapist doktor eşliğinde çalışma tedaviyle şu anda hiçbir sıkıntısı yok. Orgill de geldiği zaman bizimle takımla birlikte devam edecek.” dedi.

'Ankaragücü'nün ilk 10 içinde olması gerekiyor'

Ankaragücü'nün çok büyük ve hedefleri olan bir camia olduğunu hatırlatan Atik, “Ankaragücü'nün her zaman hedefi vardır. Zaten büyük camiaların hep hedefleri olur. Onu daha önce de söylemiştim. Bizim şu anki düşüncemiz sezona iyi bir hava ile girebilmek. Sezon içerisinde zaten alınan sonuçlar Ankaragücü'nün hedefini gösterecektir. Ben diğer röportajlarımda da söyledim, Ankaragücü'nün ilk 10 içinde olması gerekiyor. Oyuncularımız da bunun bilincinde zaten.” diye konuştu.

'Ankaragücü bir kere bu ligin olmazsa olmazı, taraftarı da olmazsa olmazı'

Ankaragücü'nün taraftar ile büyük bir bağının olduğunu sözlerine ekleyen Teknik Direktör Atik, “Taraftarlarımız bizim olmazsa olmazlarımız. Sahada o statta maçlarda bizim itici gücümüz. Taraftarlarımızın her zaman bizim arkamızda olması gerekiyor. Taraftarlarımızdan beklentimiz, Ankaragücü'nü yine birlik beraberlik içerisinde istenilen yerlerde tutabilmek. Ankaragücü bir kere bu ligin olmazsa olmazı. Taraftarı da olmazsa olmazı. O yüzden taraftarlarının her maça içeride, dışarıda bizi desteklemesi lazım. Onların maçlara her zaman gelmeleri için davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.