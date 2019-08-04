Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşlerinin final müsabakaları öncesi Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Dünya ETNO Spor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan güreşleri izlemek üzere Balıkesir'e geldi. Yerlikaya ve Erdoğan'ı Kurtdere Er Meydanında Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve protokol üyeleri karşıladı. Davul zurna eşliğinde Bakan Yardımcısı Yerlikaya ve Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan güreş severleri selamlayarak, protokol tribününde güreşleri izledi.
Kurtdere güreşlerinde Bilal Erdoğan sürprizi
04.08.2019 - 19:07 | Son Güncelleme: 04.08.2019 - 19:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de düzenlenen 60. Kurtdere Güreşlerinin final müsabakaları öncesi Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan da mücadeleleri izlemek için geldi.
Etiketler : Balıkesir,Bilal Erdoğan,Kurtdere güreşleri,
641721 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/641721.aspx
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Adana Demirspor
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2
Adanaspor
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Akhisar Bld.Spor
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Altay
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Fatih Karagümrük
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