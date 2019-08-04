Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran mor-sarılı ekip, Mustafa Dalcı ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Osmanlıspor, Dalcı için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenleyecek.



