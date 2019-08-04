Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.