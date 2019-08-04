Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
04.08.2019 - 21:46 | Son Güncelleme: 04.08.2019 - 21:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Fenerbahçe,yeni sezon,hazırlık,
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Antalyaspor
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Adana Demirspor
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2
Adanaspor
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Akhisar Bld.Spor
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Altay
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Altınordu
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Erzurum BB
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Fatih Karagümrük
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Giresunspor
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Menemen Belediyespor
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Osmanlıspor
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