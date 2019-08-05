Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde İspanya'ya 57-53 mağlup oldu ve turnuvayı 2. tamamladı. Maça çok iyi başlayan çocuklarımız rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirerek ilk çeyreği 16-13 önde geçerken özellikle Mustafa Kurtuldum'un sayılarıyla soyunma odasına da 31-23 önde döndü. Başarılı performansını 3. çeyrekte de sürdüren millîler Aldama'nın üçlüklerine (toplam 23 sayı) bir türlü çare bulamayınca farkı açamadı. Final periyoduna 43-42 önde giren ekibimiz sayı bulmakta çok zorlandı. İspanya bu bölümde ilk defa öne geçerken bitime 15,4 saniye kala ve skor 55-53 rakip lehineyken skandal bir hakem kararı çıktı. Top Javier Garcia'nın dizine çarparak rakip alana geçti. Hakemler topu bize vermesi gerekirken İspanya lehine faul çaldı. Kalan sürede demoralize olan çocuklarımız maçı 57-53 kaybetti.

TÜRKOĞLU: Emeğimizi çaldılar

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu maçın hakemlerine öfke saçarken, "FIBA her geçen gün daha kötü hale geliyor. Bu çocuklar 2,5 aydır bir hedef için çalıştılar. Ucuz insanlar onların emeklerini çaldılar. Bu kadar ucuz olamaz. Ben oyuncularımızı tebrik ediyorum. Onlar gönüllerimizin şampiyonu" sözlerini kullandı.