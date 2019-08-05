Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktörlük görevi için Levent Eriş ile anlaştı. Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile Bolu'da bir araya gelen Levent Eriş, resmi sözleşmeyi imzaladı.