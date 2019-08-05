Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın A. Larisas ile oynadığı hazırlık maçında sağ elinden sakatlanan Gökhan Gönül, bugün Dr. Sarper Çetinkaya tarafından başarılı bir operasyonla ameliyat edildi. Gökhan Gönül, koruyucu özel bir alçı yardımıyla takımla birlikte çalışmalarını sürdürebilecek.