Beşiktaş'ın A. Larisas ile oynadığı hazırlık maçında sağ elinden sakatlanan Gökhan Gönül, bugün Dr. Sarper Çetinkaya tarafından başarılı bir operasyonla ameliyat edildi. Gökhan Gönül, koruyucu özel bir alçı yardımıyla takımla birlikte çalışmalarını sürdürebilecek.
Gökhan Gönül ameliyat oldu
05.08.2019 - 16:58 | Son Güncelleme: 05.08.2019 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın A. Larisas ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçiren Gökhan Gönül ameliyat oldu.
Etiketler : Beşiktaş,Gökhan Gönül,
641938 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/641938.aspx
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Alanyaspor
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Antalyaspor
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Konyaspor
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14
Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
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16
Trabzonspor
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Takım
O.
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Adana Demirspor
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0
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0
0
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2
Adanaspor
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3
Akhisar Bld.Spor
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4
Altay
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Altınordu
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Erzurum BB
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Balıkesirspor
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8
Boluspor
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Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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Giresunspor
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Hatayspor
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Menemen Belediyespor
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Osmanlıspor
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Ümraniye
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İstanbulspor
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