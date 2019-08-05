Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayern Münih ve Real Madrid maçlarında rakiplerine yenilerek turnuvayı 4.olarak tamamlayan sarı-lacivertlilerde takımdaki eksikler net şekilde göründü. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar, ilk olarak Roma'nın yıldızı Kolarov'un transferini bitirdi. Ancak transferde durmaya niyeti olmayan Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

'LUCAS SİLVA İLE ANLAŞTI' İDDİASI

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Mundo Deportivo, sarı-lacivertlilerin, bonservisi 2020 yılına kadar Real Madrid'de bulunan yıldız futbolcu Lucas Silva ile anlaştığını yazdı.

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızın kiralanması konusunda Real Madrid ile el sıkıştığı kaydedildi. 3 sezondur ülkesinde Cruzeiro forması giyen Lucas Silva Brezilya temsilcisinde kiralık olarak forma giyiyor.