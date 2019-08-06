Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Villarreal'den kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz, bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Havalimanında bir grup taraftar tarafından karşılanan Ruiz, beraberindeki siyah-beyazlı yönetici ile kendisini bekleyen araca binerek hava alanından ayrıldı. Victor Ruiz, yarın gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından, resmi sözleşmeye imzayı atacak.