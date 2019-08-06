Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Alpay Çelebi, 2019-2020 sezonu sonuna kadar İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralanmıştır. Alpay Çelebi'ye yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.