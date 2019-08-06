UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın saat 20.45'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Yunanistan temsilcisi Olympiakos, bu zorlu mücadeleden önceki son antrenmanını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Pedro Martins yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen idman, düz koşuyla başladı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktik çalışması yapıldı.
Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
06.08.2019 - 22:15 | Son Güncelleme: 06.08.2019 - 22:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Olympiakos, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Başakşehir,Olympiakos,UEFA Şampiyonlar Ligi,
642226 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/642226.aspx
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Antalyaspor
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Konyaspor
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Sivasspor
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Adana Demirspor
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2
Adanaspor
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3
Akhisar Bld.Spor
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Altay
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Altınordu
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Erzurum BB
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Giresunspor
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