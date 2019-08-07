Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizseverlerin merakla beklediği ‘Marmara Yelken Kulübü - Petrol Ofisi Kupası’ yelken yarışları, renkli ve çekişmeli mücadelelere sahne oldu. 61'inci yılını kutlayan Marmara Yelken Kulübü’nün geleneksel organizasyonu, bu yıl Petrol Ofisi’nin sponsorluğunda 2-3 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. ‘Marmara Yelken Kulübü - Petrol Ofisi Kupası’nda Optimist, Laser 4.7, Radial ve Standard sınıflarında toplam 3 yarış düzenlendi. Kadıköy’de Caddebostan açıkları ve çevresindeki parkurda düzenlenen yarışlara denizseverler ve İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. Renkli görüntülerin oluştuğu yelken yarışları, tam bir şenlik havasında geçti.

Petrol Ofisi Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Mehmet Abbasoğlu, Türkiye’nin alanında en köklü kurumlarından Marmara Yelken Kulübü ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Petrol Ofisi olarak Türkiye’nin geleceğine yatırım yapma sorumluluğumuzun bilinciyle özellikle genç sporcuları desteklemeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Marmara Yelken Kulübü-Petrol Ofisi Kupası’nda başarılı olan tüm sporcularımızı bir kez daha kutluyorum" diye konuştu.

Yarışların tamamlanmasının ardından Marmara Yelken Kulübü Sosyal Tesisleri’nde ödül töreni düzenlendi. Standart, Radial, Laser 4.7 ve Optimist sınıflarında 12 farklı kategoride dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Ayrıca tüm kategorilerde Lütfullah Taşçı Özel Ödülleri de sahiplerini buldu.