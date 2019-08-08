Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan - Audi Cup’tan beklemediği sonuçlarla dönen Fenerbahçe, son üç sezondur olduğu gibi Kadıköy’de Cagliari’yi misafir etti. İlk 45 dakikada farklı, ikinci yarıda ise farklı bir görüntü sergileyen sarı-lacivertli takım 2-0 öne geçtiği maçta 2-2’lik skora razı oldu. Özellikle ilk yarıda rakibine oranla topla daha fazla oynayan temsilcimiz gol perdesini 35’te kaptan Emre Belözoğlu ile açtı. Yıllar sonra Kadıköy’e Fenerbahçe formasıyla çıkan tecrübeli oyuncu ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kaleci Cragno’nun uzanamayacağı köşeye gönderdi: 1-0. Maçta ilk yarının skorunu ise 45’te son dönemin formda ismi Ozan Tufan belirledi. Ceza sahasının dışından kaleyi gören yıldız oyuncu sert bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0.



Oyuncu değişince

İkinci yarıya Altay ve Emre yerine Harun-Alper ikilisiyle başlayan Fenerbahçe’de 48’de Dirar da yerini Abdulcebrail’e bıraktı. 54’te Kwang Song Han’ın şutu Sadık’a çarparak kaleci Harun’u mağlup etti: 2-1. 62’de oyuna dahil olan Diego Reyes 1 dakika sonra penaltıya sebep olunca Joao Pedro skoru dengeledi: 2-2. Kalan bölümde oyuncu değişikliklerinin artmasıyla temposu düşen Fenerbahçe rakip kalede tehlike oluşturmakta zorlandı. 90 dakika sonunda Fenerbahçe sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılırken, sezon öncesi hâlâ zamana ihtiyaç duyduğunun sinyallerini verdi.



ALPER VE REYES’E

Taraftardan ıslıklı tepki

İki farklı öndeyken skorun 2-2’ye gelmesine sinirlenen F.Bahçeli taraftarlar, oyuna girdikten 1 dakika sonra penaltı yaptıran Diego Reyes ile Alper Potuk’un ayağına top geldiğinde ıslıkla tepki gösterdi. Kaptan Emre Belözoğlu, tribünlerden sakin olmalarını istese de protestolar sürdü.



1530 GÜN SONRA

Belözoğlu golle döndü

Fenerbahçe’ye 4 sezon sonra yeniden dönen Emre Belözoğlu, Kadıköy’ün çimlerine 1530 gün sonra çıktı. Ülker Stadı’nda son olarak 30 Mayıs 2015’te Kasımpaşa karşısında Fenerbahçe forması giyen Emre, 4 yılı aşkın süre sonra sarı-lacivertli formayı Kadıköy’de giyerken şık bir gol attı.



ERSUN YANAL:

Zaman zaman iyi oynadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maçı değerlendirirken, “Pozitif taraflar var. Zaman zaman çok iyi, iştahlı hücum yapıyoruz. Ancak savunmaya gelince orada biraz aksama oluyor. Ölçü olacak bir hazırlık dönemini geride bırakıyoruz. Biz taraftardan güç aldığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz. Şu anda birlik olma zamanı, tek yumruk olma zamanı” ifadelerini kullandı.