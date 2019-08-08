Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Uzun süredir sol stoper arayan Beşiktaş bu açığını Villarreal’in tecrübeli oyuncusu Victor Ruiz Torre’yi renklerine bağlayarak kapattı. Siyah-beyazlılar bu transfer için İspanyol ekibine 3,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Başarılı futbolcu dün kendisini üç yıllığına Beşiktaş’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi’nin de bulunduğu imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki Ruiz, Beşiktaş’a transfer olduğundan dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi. İspanyol oyuncu Avrupa’nın en büyük kulüplerinden birine geldiğini belirterek, “Beşiktaş’ın benimle ilgilendiğini duyunca çok heyecanlandım. Çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Transferin kısa sürede gerçekleşmesinden dolayı çok mutluyum” dedi.



Çok heyecanlı

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı maçları izlediğini söyleyen Ruiz, “İlk dikkatimi çeken kulübün harika bir stada ve taraftara sahip olduğuydu. Şimdi bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum” dedi. Vodafone Park’ta siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını belirten tecrübeli oyuncu, “Kariyerimin en heyecanlı günlerini yaşayacağımı düşünüyorum” sözlerini kullandı. Takım için her şeyini veren tarzda bir oyuncu olduğunu ifade eden Ruiz, “Beşiktaş’ta da böyle olacak. Avrupa’nın en iyi defans oyuncularından biri olan Domagoj Vida ile birlikte forma giyecek olmak da benim için ayrı bir mutluluk. Beşiktaş’ta kupalar kazanmak istiyorum” dedi.



Turp gibi

Beşiktaş’ın yeni transferi Victor Ruiz Torre, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Yapılan detaylı kontrollerin ardından İspanyol futbolcuda en ufak bir rahatsızlık bile bulunmadı.



İZİN SONA ERDİ

Kartal’dan top başı

Avusturya kampının sona ermesinin ardından iki gün izin kullanan Beşiktaş, dün top başı yaptı. Çalışmaya sakatlıkları bulunan Burak, Atiba, Ljajic, Karius, Dorukhan, Roco, Medel ve Necip katılmadı. Siyah-beyazlılar bu akşam yağacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.