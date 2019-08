Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi - Yeni sezonu müjdeleyen Süper Kupa maçı dün Ankara’da sahnelendi. Hem Süper Lig hem de kupa şampiyonu Galatasaray, Türkiye Kupası Finali’nde mağlup ettiği Akhisar ile tekrar karşı karşıya geldi. Galatasaray oyunun kontrolünü hemen eline almasına rağmen hatlar arasında güçlü iletişim kurması zaman aldı. Bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek Akhisar ise Burhan Eşer ile etkili olmaya çalıştı. 10’da Luyindama’nın savunmanın arkasına yükselttiği topta Selçuk iyi vuramadı. 13’te sağdan kullanılan Akhisar korner vuruşunda Burhan’ın kafa vuruşu direkte patladı. 29’da sağdan etkili gelen Jimmy’nin şutu az farkla dışarı gitti. 39’da ceza sahasının sol tarafında rakibini ekarte eden Belhanda çok seri şekilde uzak köşeye vurdu ve sert-klas şutu filelerle buluştu: 1-0.



Kalite ve tecrübe

Galatasaray devreye önde girerken Akhisar ikinci yarıya baskılı başladı. Sarı-kırmızılılar, rakibinin önde baskı planını çabuk bozdu ve merkezde pas trafiğini kurarak oyun üstünlüğünü yeniden ele aldı. 56’da Babel’in soldan orta şut karışımı vuruşunu kaleci Gökhan direğin dibinden güçlükle çeldi. Maçın ilerleyen bölümlerinde iki takım da kanat akınlarında zayıf kaldı ve tempo düştü. Galatasaray tecrübesi ve kaliteli ayaklarıyla karşılaşmanın sonunu getirmesi bildi ve müzeye bir kupa daha ekledi. Bu maçtaki tablodan Galatasaray adına çıkarımlar şunlar oldu: Luyindama ve Marcao savunmadan çıkarken topla daha az oynamaları gerekiyor. Sarı-kırmızılılara mutlaka bir orta saha transferi daha gerekiyor, santrfor zaten olmazsa olmaz. Mariano ve Nagatoma bek bölgesini düşünmenize gerek yok diyor. Seri net katkı sağlarım mesajını yine verdi. Belhanda ekstra istekli. Âdem ve Jimmy her zaman göreve hazır olduklarını gösterdi.



FALCAO SÖZLERİ

Cengiz: Her şeyi yapıyoruz

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, "Artık hiçbir şeyi saklamaya gerek yok. Radamel Falcao'nun transferi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Fakat transfer için birçok parametreler var" derken, "Diagne dünya ligleri içinde en çok gol atan santrfor. Çok genç, ilk kez böyle büyük bir camiada oynuyor. Şampiyonluğa büyük katkıları var, nankör olmayalım, vefalı olalım" sözlerini kullandı.



İmparator ambargosu

Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörü olan Fatih Terim, Galatasaray'daki 20. kupasını kazandı ve rekorunu geliştirdi. Cimbom, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Cezalı olan hoca maçın ardından kupa töreni için sahaya inerken tribünlerden İmparator sesleri yükseldi. Terim 2019 yılını üç kupayla kapatmış oldu.



6 NUMARA KİM?

En yakın Arsenalli Elneny

Galatasaray’da idari menajer Şükrü Hanedar İngiltere’ye çıkarma yapıp birçok kişiyle görüşmeler yaparken, 6 numara işini çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Bakayoko’da maliyet problem olurken, Schneiderlin’de Everton temkinli davranıyor. Şu an Galatasaray’a en yakın isim Arsenalli Elneny.



YENİ TRANSFER SERI:

İlk kupamı aldım

G.Saray'ın yeni transferi Seri, "Kupayı aldığımız için çok keyifliyim. Buraya geldim ve ilk kupamı aldım. Allah bana bunu yaşattı. Burası büyük kulüp ve bu forma altında kupalar almalısınız. Bundan sonra elimden geleni yapacağım ve hocanın istediklerini yerine getireceğim" açıklaması yaptı.