Abdullah Avcı’nın yerine Okan Buruk’un teknik patronluğa gelmesiyle yeni bir sayfa açan Medipol Başakşehir sezona moralsiz girdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Yunan ekibi Olimpiakos’a 1-0 yenilen temsilcimiz geçen sezonki futbolunu mumla arattı. 14. dakikada rakip on sekiz içindeki karambolde Mahmut’un vuruşu sonuçsuz kaldı. İki dakika sonraki Chedjou’nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Jose Sa’da kaldı. İlk 45 golsüz sona erdi.



İrfan Can atıldı

53. dakikada tanıdık isim Valbuena sağdan adrese teslim bir orta yaptı, Masouras kafasını kullandı: 0-1. 80’de İrfan Can çift sarıdan atılınca işler iyice zorlaştı. 90+2. dakikada Başakşehir penaltı kaçırdı. Clichy’nin ceza sahasına ortasında top Bruno’nun eline çarptı, hakem Grinfeld penaltı noktasını gösterdi. Visca’nın penaltı atışında, kaleci Jose Sa soluna gelen topu köşeden çeldi. Rövanş maçı 13 Ağustos’ta oynanacak.



İLK MAÇINI KAYBETTİ

Buruk başlangıç

Okan Buruk, Başakşehir’in başında çıktığı ilk resmî mücadeleden mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. Takımıyla 5 hazırlık maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Okan Hoca, “Dezavantajlı bir skor aldığımız muhakkak. İkinci maçta elimizden geleni yapacağız” dedi.



KART YAĞDIRDI

Grinfeeld’e tepki

Maçın hakemi Tsvika Grinfeeld, verdiği kararlarla turuncu-lacivertli teknik heyet ve taraftarların büyük tepkisini çekti. İsrailli hakem, turuncu-lacivertli takımdan Clichy, Vieria, Visca, Gulbrandsen ve Crivelli’ye sarı kart gösterirken, İrfan Can Kahveci’yi ise çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan attı.



DEVAM EDEMEDİ

Mahmut sedyelik

Mahmut Tekdemir, Olimpiakos maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi ve yerini Azubuike’ye bıraktı. Tecrübeli futbolcu, ikinci yarıda girdiği bir ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı. Sedyeyle saha kenarına getirilen Mahmut, daha sonra soyunma odasına götürüldü.