Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesinden kadrosuna tam 9 takviye yapan Galatasaray'da forvet hattı için şartlar zorlanıyor. Diagne'yi satarak forvet oyuncusu için bütçede yer açmak isteyen Galatasaray'da Falcao transferi için tüm şartlar zorlanıyor.

3 YILLIK ANLAŞMA

Oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 7 milyon eurodan 3 senelik anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Kolombiyalı golcünün imza sonrasında ilk yılın ücretini peşin alacağı bile konuşuluyor.

"FALCAO, ARDA TURAN'DAN BİLGİ ALDI"

Menajer Ahmet Bulut, Falcao transferiyle ilgili yaptığı açıklamada; "Doğal olarak inanılmaz bir ilgi var. Gayet normal, çok büyük bir isim. Falcao transferi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Biraz süre gerekiyor. Falcao, Arda Turan ile görüşüp, Galatasaray için bilgi aldı. Bu transfer için daha yolun başındayız. 5-6 güne netleşir."