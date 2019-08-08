Süper Lig’in yeni ekiplerinden Denizlispor, Afyonkarahisar’daki kampın bitmesinin ardından kente döndü. Hazırlıklarına hemen devam eden yeşil-siyahlılar, çalışmalarını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptı. Antrenman Teknik Direktör Yücel İldiz gözetiminde yapıldı. Antrenmanda yeni transferler, takımla birlikte çalıştı. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenmanda oyuncuların hayli neşeli oldukları gözlendi.
Antrenmanda bu sezonun transferlerinden Hadi Sacko ise takımdan ayrı çalıştı.
Denizlispor’un yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
08.08.2019 - 11:45 | Son Güncelleme: 08.08.2019 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Yukatel Denizlispor yeni sezonun hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.
Süper Lig’in yeni ekiplerinden Denizlispor, Afyonkarahisar’daki kampın bitmesinin ardından kente döndü. Hazırlıklarına hemen devam eden yeşil-siyahlılar, çalışmalarını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptı. Antrenman Teknik Direktör Yücel İldiz gözetiminde yapıldı. Antrenmanda yeni transferler, takımla birlikte çalıştı. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenmanda oyuncuların hayli neşeli oldukları gözlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Denizlispor’,yeni,sezon,hazırlık,
642538 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/642538.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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3
Antalyaspor
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4
Beşiktaş
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5
Denizlispor
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6
Fenerbahçe
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0
0
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7
Galatasaray
0
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0
0
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0
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0
8
Gazişehir Gaziantep
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0
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0
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9
Gençlerbirliği
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10
Göztepe
0
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0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
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0
0
0
12
Kayserispor
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0
13
Konyaspor
0
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0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
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0
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0
15
Sivasspor
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0
0
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16
Trabzonspor
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0
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17
Malatyaspor
0
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Başakşehir
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0
1. Hafta Maçları
16.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
17.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
17.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
17.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
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0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
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0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
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0
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0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
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0
0
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8
Boluspor
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9
Bursaspor
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0
10
Eskişehirspor
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0
11
Fatih Karagümrük
0
0
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0
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0
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0
12
Giresunspor
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0
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0
0
13
Hatayspor
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14
Keçiörengücü
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15
Menemen Belediyespor
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16
Osmanlıspor
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17
Ümraniye
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0
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18
İstanbulspor
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