Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği 33 yaşındaki yıldız oyuncu Kolarov transferi için İtalyan basınından çıkan haber adeta şok etkisi oluşturdu.

"KOLAROV ROMA'DA KALIYOR"

İtalya'da yayın yapan Il Romanista Gazetesi'nin Roma Muhabiri Dario Moio, Sırp futbolcunun transferi için, "Kolarov, Bilbao karşısında çok iyi bir performans sergiledi. İyi performansını güzel bir golle süsledi. Bu saatten sonra artık 'Kolarov, kesin Roma'da kalıyor' diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Dün oynanan ve Roma'nın Atletic Bilbao ile 2-2 berabere kaldığı maçta Kolarov, 59. dakikada attığı muhteşem frikik golüyle takımını 1-0 öne geçirmişti.