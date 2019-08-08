Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları yaptı. Dün oynanan Cagliari maçında ilk 11 başlayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana başladı. Pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapan futbolcular, bireysel çalışmalarla antrenmanı sona erdirdi.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürüdürüyor
08.08.2019 - 14:15 | Son Güncelleme: 08.08.2019 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları yaptı. Dün oynanan Cagliari maçında ilk 11 başlayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana başladı. Pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapan futbolcular, bireysel çalışmalarla antrenmanı sona erdirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : fenerbahçe,sezon,hazırşık,
642573 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/642573.aspx
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Adana Demirspor
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Adanaspor
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Akhisar Bld.Spor
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