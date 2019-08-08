BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile taktik programının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile tamamlandı.
Antrenmanda Necip Uysal, Douglas, Dorukhan Toköz ve Enzo Roco takımla çalışmalarına ve bireysel programlarına devam etti.
Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 18.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
08.08.2019 - 14:20 | Son Güncelleme: 08.08.2019 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına günün ilk antrenmanıyla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile taktik programının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile tamamlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : beşiktaş,kondisyon,çalışma,
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