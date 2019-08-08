Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2019-2020 Sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri İstanbul’da bir otelde devam ediyor. Burada bir konuşma yapan Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yeni sezon için herkese iyi dilekler ileterek, “Hakem kardeşlerimiz, sizler seçilmiş insanlarsınız. Zor bir iş yapıyorsunuz. Bundan evvelki çok kolay bir iş olsaydı hiçbirimiz burada olmazdık. Bu işin sorumlulukları var. Ve bunları yerine getirmek bizim işimiz. Adil yönetimi ifade ediyoruz. Kimsenin gerçekten maça çıkmadan önce maçı oynayıp sahaya çıkan bir hakem değil, kararı sahada veren hakem görmek istiyoruz. Biz milyonlarca kişiye hitap eden camialar yönetiyoruz. Bu atamalardan dolayı nelerle karşı karşıya kaldığımızı bilseniz. Sosyal medyada okumayın, bakmayın etkilenmezsiniz. Bütün camialar sizin üstünüzde baskı oluşturacaktır. Hakem de hata yapabilir. Bizim derdimiz hata ile değil yanlışladır. Hata yapın ama yanlış yapmayın. Tenkit edilen değil, Türk marka değerini yukarı çeken hakemler istemekteyiz. Daha başarılı kulüpler ve hakemler umut ediyoruz” diye konuştu.
Fikret Orman:'Bizim derdimiz hata ile değil yanlışlardır'
08.08.2019 - 16:05 | Son Güncelleme: 08.08.2019 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, MHK seminerinde yaptığı konuşmada, “Hakem de hata yapabilir. Bizim derdimiz hata ile değil yanlışlardır. Hata yapın ama yanlış yapmayın” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fikret Orman,
642611 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/642611.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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3
Antalyaspor
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4
Beşiktaş
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Denizlispor
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6
Fenerbahçe
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0
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Galatasaray
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Gazişehir Gaziantep
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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0
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0
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11
Kasımpaşa
0
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0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
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0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
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Başakşehir
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1. Hafta Maçları
16.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
17.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
17.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
17.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
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A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
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0
0
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0
0
3
Akhisar Bld.Spor
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0
0
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0
0
0
0
4
Altay
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0
0
0
0
0
5
Altınordu
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0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
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0
0
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0
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0
7
Balıkesirspor
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0
8
Boluspor
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0
9
Bursaspor
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0
10
Eskişehirspor
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0
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0
11
Fatih Karagümrük
0
0
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0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
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0
0
0
0
0
13
Hatayspor
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0
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0
14
Keçiörengücü
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0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
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0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
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