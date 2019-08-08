Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kadıköy’de AVM’lerin bulunduğu noktada meydana geldi. Bir AVM’den karşıda bulunan diğer AVM’ye karayolu üzerinden geçmek isteyen anne Naime Kıldır (49) ve kızı Seda Kıldır, İ.B. idaresindeki 34 ZZ 0815 plakalı belediyeye ait minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Minibüs anne kıza çarptıktan sonra kaldırıma çıkıp havalanarak yol kenarındaki mağazaların tabelaların arasına girerek durdu. Anne ve kızının can verdiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım uzun süre kontrollü şekilde sağlanırken, güvenlik güçlerinin kaza ile ilgili araştırması sürüyor.
Edremit'te anne ve kızı kazada can verdi
08.08.2019 - 22:04 | Son Güncelleme: 08.08.2019 - 22:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kalan anne ve kızı hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kadıköy’de AVM’lerin bulunduğu noktada meydana geldi. Bir AVM’den karşıda bulunan diğer AVM’ye karayolu üzerinden geçmek isteyen anne Naime Kıldır (49) ve kızı Seda Kıldır, İ.B. idaresindeki 34 ZZ 0815 plakalı belediyeye ait minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Minibüs anne kıza çarptıktan sonra kaldırıma çıkıp havalanarak yol kenarındaki mağazaların tabelaların arasına girerek durdu. Anne ve kızının can verdiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir,Edremit,kaza,anne,kız,Naime Kıldır,Seda Kıldır,
642685 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/642685.aspx
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