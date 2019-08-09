Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Trabzonspor, ön eleme turunda deplasmanda karşılaştığı Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı ve rövanş öncesi avantajı kaptı. Trabzon’a iyi bir skorla dönen temsilcimiz bu sonuçla tur kapısını da araladı. Karşılaşmaya yeni transferlerden sadece John Obi Mikel’i ilk 11’e alarak başlayan bordo-mavili takım, ulusal ligi bir ay önce başlayan güçlü rakibi karşısında zor anlar yaşadı. 16’da Kanga’nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen tecrübeli savunma oyuncusu Costa takımını öne geçirdi: 1-0. 45’te gole yaklaşan Tetteh yakın mesafeden fileleri bulamayınca ilk 45 dakika 1-0 sona erdi.

Tur gidiyor derken

İkinci yarıya Mikel-Sörtloth değişikliğiyle başlayan Trabzonspor’da Ekuban ise sağ kanada geçti. Bu değişikliğin ardından rakip kalede daha etkili olan temsilcimiz buna rağmen maçın 68. dakikasında iki farklı geri düştü. Maçın en etkili ismi olan Kanga ceza sahası dışından çok sert vurdu: 2-0. İstediği avantajlı skoru bulan Sparta Prag kalan sürede daha defansif bir futbolu tercih ederken, temsilcimizi umutlandıran gol Ekuban’dan geldi. 84’te Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta şık bir tek dokunuşla kaleci Nita’yı mağlup eden Ekuban skoru 2-1’e getirdi. Golden sonra toparlanamayan Sparta Prag karşısında son sözü ise yeni transfer Sörloth söyledi. Ekuban’dan aldığı pasla ceza sahası içerisinde yüzünü kaleye dönen Norveçli oyuncu, Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk maçta fileleri sarstı ve karşılaşmanın skorunu ilan etti: 2-2. Rövanş maçı 15 Ağustos’ta oynanacak.

ÖMÜR KAYIPLARDA

Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür dün silik bir görüntü verdi. Genç futbolcu etkisiz futboluyla henüz sezona hazır olmadığını gösterirken ikinci yarının 76. dakikasında Ünal Karaman tarafından Avdijaj’la değiştirildi. Sonraki bölümde Trabzonspor iki gol birden buldu.

Güzel sonuç aldık

Trabzon’un ilk golünü atan Ekuban, “İlk resmî maçımızdı. Dolayısıyla istediğimiz ritme ulaşamadık. İkinci maça daha güvenli çıkacağız. Güzel bir sonuçla evimize dönüyoruz. Taraftarlarımızın rakibi nasıl baskıya aldığını herkes biliyor. Rövanşta daha güzel oynayacağımızı umuyorum” açıklaması yaptı.

Karakterli takımız

Trabzonspor’un yeni forveti Alexander Sörloth daha ilk maçında kalitesini gösterdi. Futbolu ve attığı goldeki ustalıkla büyük beğeni toplayan Norveçli futbolcu, “İlk yarı performans kalitemiz biraz kötüydü. 2-0 olumsuz bir skordu. Ancak bunun altından kalkabildik. Mücadeleyi bırakmayarak iyi bir sonuç aldık. Gol attığım için kendimi çok iyi hissediyorum. Takımımızın karakterini, asla pes etmediğimizi gösteriyor bu geri dönüş” açıklaması yaptı.

Onlar hazırdı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ‘’Zor olacağını ifade etmiştik. Biz hazırlık müsabakası oynadık. Oyun karakterimiz vardı geçen seneden kalan. İkinci yarı daha derli topluyduk. Bunlar bizim kalitemizde takımların yapacağı hatalar değil. Oyuncularım zor bir süreçten geçti. Ağır idmanlar yaptılar. Hataların sayısını azaltacağız. Doğrularımızın üzerine koymaya devam edeceğiz’’ derken, “Rakip iyi takım. Hazır takım. Sanki çok kolay bir takımmış gibi anlatılmaya çalışıldı. Nasıl oyuncular olduklarını gösterdiler. 2-0’dan dönüş bizim için iyi bir sonuç oldu. Umarım taraftarımızın desteğiyle rövanşta istediğimiz sonucu alırız” sözlerini kullandı.