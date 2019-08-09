Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Partizan’a 3-1 yenilerek rövanşı zora soktu. Henüz 4. dakikada Sırp ekibi öne geçti. Soumah’ın sağdan pasında kaleye yakın bir noktada topla buluşan Sadiq, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 27. dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahasında topla buluşan Soumah’ın yakın mesafeden çektiği şutu kaleci Farnolle kurtardı. 35. dakikada Robin Yalçın’ın ceza sahası dışından vuruşunu Partizan kalecisi Stojkovic kornere çelince ilk yarı tek golle bitti.

Töre oyuna girince

İkinci yarıda Gökhan Töre’nin oyuna girmesiyle biraz daha cesur çıkışlar yaptı temsilcimiz. 58. dakikada bu futbolcunun bazukası ahlar vahlar arasında direkten döndü. 67. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Zdjelar’ın pasında topla buluşan Asano isabetli vurdu: 2-0. 83’te Gökhan Töre’nin kullandığı kornerde topa iyi yükselen Chebake, kafasını çalıştırdı, farkı bire indirdik: 2-1. Fakat 89’da aynı Chebake’nin sebep olduğu penaltıyı Soumah gole çevirdi ve Malatyaspor 15 Ağustos’taki rövanş için sıkıntılı bir mağlubiyet aldı: 1-3.

Şansımızı zorlayacağız

Yeni Malatyaspor’un teknik patronu Sergen Yalçın, “İkinci yarıda biraz daha derli toplu oynadık. Golü de bulduk ama talihsiz bir penaltıyla turu zora soktuk. Rövanşta umudumuz elbette ki var. Sonuna kadar şansımızı zorlayacağız. Altından kalkılmayacak bir skor değil” sözlerini kullandı.