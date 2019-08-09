Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da yeni sezon hazırlıklarını devam ediyor. Yeni sezon öncesi bir yandan hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Son olarak SC Heerenveen forması giyen 29 yaşındaki Ben Rienstra dün akşam salonda yapılan antrenmanda yer aldı. Sarı-Kırmızılı takımla ilk antrenmana çıkan Rienstra oldukça keyifli ve mutlu olması gözlerden kaçmadı.
Ben Rienstra ilk antrenmanına çıktı
09.08.2019 - 08:53 | Son Güncelleme: 09.08.2019 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstikbal Mobilya Kayserispor, SC Heerenveen takımından transfer ettiği Ben Rienstra ilk antrenmanına çıktı.
Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da yeni sezon hazırlıklarını devam ediyor. Yeni sezon öncesi bir yandan hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ben Rienstra,antreman,kayserispor,
642745 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/642745.aspx
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Ankaragücü
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Antalyaspor
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Beşiktaş
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Fenerbahçe
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Galatasaray
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Gazişehir Gaziantep
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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Kasımpaşa
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12
Kayserispor
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Konyaspor
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14
Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
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16
Trabzonspor
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Malatyaspor
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Başakşehir
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Sivasspor - Medipol Başakşehir Fk
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S.
Takım
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G.
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M.
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P.
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Adana Demirspor
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2
Adanaspor
0
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0
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0
3
Akhisar Bld.Spor
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4
Altay
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5
Altınordu
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6
Erzurum BB
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Bursaspor
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Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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0
12
Giresunspor
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0
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Hatayspor
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14
Keçiörengücü
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15
Menemen Belediyespor
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16
Osmanlıspor
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17
Ümraniye
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18
İstanbulspor
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