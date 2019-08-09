Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor forması altında başarılı maçlar çıkaran Tjaronn Chery nihai kararını verdi. Hollandalı yıldız, tercihini ne Kayserispor’dan ne de Türkiye’den yana yaptı. Chery, İsrail ekibi Maccabi Haifa ile anlaştı.
Yıllık 800 Bin Avro rakama anlaştığı öğrenilen Chery, geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile 9 gol atarken 4 de asist yapmıştı.
Kayserispor’a Chery’den kötü haber
09.08.2019 - 08:56 | Son Güncelleme: 09.08.2019 - 08:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstikbal Mobilya Kayserispor’un transfer etmek istediği Chery kararını verdi.
Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor forması altında başarılı maçlar çıkaran Tjaronn Chery nihai kararını verdi. Hollandalı yıldız, tercihini ne Kayserispor’dan ne de Türkiye’den yana yaptı. Chery, İsrail ekibi Maccabi Haifa ile anlaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayserispor,Chery,kötü haber,
642746 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/642746.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
0
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0
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0
0
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2
Ankaragücü
0
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0
0
0
0
0
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3
Antalyaspor
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0
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0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
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5
Denizlispor
0
0
0
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0
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0
6
Fenerbahçe
0
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0
0
0
0
0
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7
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
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0
0
21. Hafta Maçları
9.2.2020
Fenerbahçe - Alanyaspor
9.2.2020
Sivasspor - Medipol Başakşehir Fk
9.2.2020
Konyaspor - Yukatel Denizlispor
9.2.2020
Yeni Malatyaspor - Mke Ankaragücü
9.2.2020
Gençlerbirliği - Trabzonspor
9.2.2020
Beşiktaş - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
9.2.2020
Göztepe - Çaykur Rizespor
9.2.2020
Kasımpaşa - Galatasaray
9.2.2020
İstikbal Mobilya Kayserispor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
0
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0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0