Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, transferde bombaları tek tek patlatıyor.
Yunanistan ekibi Paok takımdan İstikbal Mobilya Kayserispor’a gelen Brezilyalı kanat oyuncusu Pedro Hernigue bugün önce sağlık kontrolünden geçecek ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Akşam saatlerinde Kayseri’ye gelen Pedro Hernique Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale havaalanında karşıladı. Pedro Hernique Sarı-Kırmızılı atkı ile poz verdi.
Pedro Hernique Kayseri’ye geldi
09.08.2019 - 09:01 | Son Güncelleme: 09.08.2019 - 09:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstikbal Mobilya Kayserispor, Paok takımdan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Pedro Hernique dün akşam Kayseri’ye geldi.
Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, transferde bombaları tek tek patlatıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Pedro Hernique,Kayseri,geldi,
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Ankaragücü
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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Kasımpaşa
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Kayserispor
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Konyaspor
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Çaykur Rizespor
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Sivasspor
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Trabzonspor
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Malatyaspor
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Takım
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G.
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M.
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A.
P.
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Adana Demirspor
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2
Adanaspor
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3
Akhisar Bld.Spor
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4
Altay
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Altınordu
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6
Erzurum BB
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Bursaspor
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Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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Giresunspor
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Hatayspor
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Keçiörengücü
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Menemen Belediyespor
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Osmanlıspor
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Ümraniye
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İstanbulspor
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