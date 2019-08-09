Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş'in milli takıma gitmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirerek yeni bir yapılanmaya giden siyah-beyazlılar, transferde epey geç kaldı.

Hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçlar taraftarların sabrını zorlarken, istenilen yerlere transferlerin henüz yapılmamış olması, Abdullah Avcı ve ekibini de endişeye sevk etmişti.

Hassas ekonomik dengeleri gözeterek yapılan transfer görüşmelerinde Fikret Orman yönetimi, kaliteli oyuncuları bütçeye göre takıma kazandırmak için ince eleyip sık dokuyor.

Bu anlamda Victor Ruiz, Villarreal'den kiralanırken sol ayaklı stoper konusundaki önemli bir eksik de giderilmiş oldu.

Adriano'nun gidişinin ardından doğan sol bek arayışı ise gece saatlerinde son buldu. Guingamp'ın Portekizli sol beki Pedro Rebrocho ile anlaşma sağlandı. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş forması giyecek.

Bunun dışında bir transfer olasılığı da sosyal medyada vuku buldu. Adı uzun süredir Kara Kartal ile anılan yıldız futbolcu, Beşiktaş paylaşımı yaptı..