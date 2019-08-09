İstikbal Mobilya Kayserispor ile Aytemiz Alanyspor arasında 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Aytemiz Alanyspor karşılaşmasının İstanbul Bölgesinden Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz.
Kayserispor-Alanyaspor maçında Halis Özkahya VAR hakemi olarak, Emre Molak ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.
Kadir Has'ta ilk düdük Numanoğlu'nun
09.08.2019 - 14:40 | Son Güncelleme: 09.08.2019 - 14:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 1. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Aytemiz Alanyspor arasında 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Aytemiz Alanyspor karşılaşmasının İstanbul Bölgesinden Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kadir Has,düdük,Tugay Kaan Numanoğlu,
642857 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/642857.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Alanyaspor
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2
Ankaragücü
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3
Antalyaspor
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4
Beşiktaş
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5
Denizlispor
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6
Fenerbahçe
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7
Galatasaray
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8
Gazişehir Gaziantep
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9
Gençlerbirliği
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0
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10
Göztepe
0
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0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
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0
12
Kayserispor
0
0
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0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
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0
0
0
18
Başakşehir
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0
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0
21. Hafta Maçları
9.2.2020
Fenerbahçe - Alanyaspor
9.2.2020
Sivasspor - Medipol Başakşehir Fk
9.2.2020
Konyaspor - Yukatel Denizlispor
9.2.2020
Yeni Malatyaspor - Mke Ankaragücü
9.2.2020
Gençlerbirliği - Trabzonspor
9.2.2020
Beşiktaş - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
9.2.2020
Göztepe - Çaykur Rizespor
9.2.2020
Kasımpaşa - Galatasaray
9.2.2020
İstikbal Mobilya Kayserispor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
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0
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0
8
Boluspor
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0
0
9
Bursaspor
0
0
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0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
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0
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0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
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0
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0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
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0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
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0
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0
0
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0
17
Ümraniye
0
0
0
0
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0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0