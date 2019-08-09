Rize’nin İyidere ilçesinde düzenlenen imza töreniyle Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan Tarık Çetin ile 5 yıllık, Almanya’da VfL Bochum, Schalke 04 ve 1.FC Köln altyapılarında yetişen Erdinç Karakaş 3 yıllık ve geçtiğimiz yıl kiralık olarak Rizespor’da forma giyen, Kayserispor’dan transfer ettiği Fernando Boldrin ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, yine Fenerbahçe’den kiralık olarak Rizespor’a katılan Barış Alıcı tanıtıldı.
Çaykur Rizespor'da 4 imza birden
09.08.2019 - 18:28 | Son Güncelleme: 09.08.2019 - 18:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çaykur Rizespor daha önce transfer haberini duyurduğu Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş için imza töreni düzenledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çaykur Rizespor,transfer,
642909 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/642909.aspx
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PTT 1. Lig
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Alanyaspor
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2
Ankaragücü
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Antalyaspor
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4
Beşiktaş
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Denizlispor
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Fenerbahçe
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Galatasaray
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Gazişehir Gaziantep
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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11
Kasımpaşa
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12
Kayserispor
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0
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0
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0
13
Konyaspor
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0
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0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
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0
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15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
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17
Malatyaspor
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Başakşehir
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9.2.2020
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Kasımpaşa - Galatasaray
9.2.2020
İstikbal Mobilya Kayserispor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
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0
0
0
0
2
Adanaspor
0
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0
3
Akhisar Bld.Spor
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0
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0
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0
4
Altay
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0
5
Altınordu
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0
0
6
Erzurum BB
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0
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Bursaspor
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0
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Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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0
12
Giresunspor
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Hatayspor
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14
Keçiörengücü
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15
Menemen Belediyespor
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16
Osmanlıspor
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Ümraniye
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18
İstanbulspor
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