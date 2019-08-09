Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmana, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik organizasyonlarla devam edildi. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kasımpaşa, sezon hazırlıkları kapsamında yarın Fas temsilcisi Olympique Khouribga ile hazırlık maçı yapacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.