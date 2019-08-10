Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun en hareketli takımlarından Trabzonspor sezonu Prag’ta açmıştı. UEFA Avrupa Ligi 3. ön elemesi ilk maçında Sparta Prag’a karşı 2-0 geriye düşen bordo-mavililerin ikinci yarıdaki reaksiyonu çok ama çok önemliydi. Mücadele 2-2 bitti ve rövanş için avantajlı bir skor elde edildi ama asıl önemli olan saha içindeki görüntüydü. Teknik direktör Ünal Karaman da bunu vurgulayıp öğrencilerin pes etmeyen, teslim olmayan ve sonuna kadar mücadeleyi sürdüren anlayışına alkış tuttu. Kadrosuna önemli takviyeler yapan ve Yusuf Yazıcı gibi bir değerini kaybeden Karadeniz ekibi yeni forvet Sörloth’u da çabuk kazandı.

Parmak ısırtıyor!

Yeni transferlerden Obi Mikel ilk maçında tutuk bir görüntü sergilerken geçen sezonun iyilerinden Abdülkadir Parmak’ın oyunu da büyük takdir topladı. Yeni sezona umutlu bakan bordo-mavililer adına sevindirici bir diğer gelişme ise geçen sezondan kalan serinin devam etmesiydi. 26 Şubat’ta Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-1 mağlup olduğu Ümraniyespor müsabakasının ardından 2019 yılında yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi seriyi 16 maça çıkardı.

PEREIRA’DAN ÇAĞRI

Trabzonspor’un sağ beki Joao Pereira, rövanş için taraftara çağrı yaptı. Sparta Prag karşısında avantajlı bir skor elde ettiklerini belirten tecrübeli oyuncu “En iyi oyunumuz değildi ama sonuna kadar savaştık. İkinci maçta turu geçmek için taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız olacak” dedi.

MAÇ PERŞEMBE

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 3’üncü eleme turu rövanşında oynayacağı Sparta Prag maçı biletleri satışa sunuldu. 15 Ağustos 2019 Perşembe günü 20.30’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı’ndaki mücadelenin bilet fiyatları 60 TL ile 650 TL arasında değişiyor.

OGENYI ONAZI..

Trabzonspor’da sakatlığı süren ve takıma dönmesi geciken Ogenyi Onazi, sahalara döndü! Ama yeşil sahalara değil sokaklara. Şehri çok seven Nijeryalı oyuncu sokakta çocuklarla top oynadı ve bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Onazi’nin “Oğlum, ayağıma vurmayın...” sözleri de dikkat çekti.