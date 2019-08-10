Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Radamel Falcao sessizliğini bozdu ve Galatasaray’da forma giymek istediğini söyleyerek ortalığı salladı. Monaco’nun dün Lyon’a 3-0 kaybettiği sezonun ilk maçında kadroya alınmayan Kolombiyalı yıldız, geç saatlerde sarı-kırmızılı taraftarları çok heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Yıldız oyuncu, kariyerinin bu aşamasında Galatasaray’da oynamanın çok heyecan verici olacağını belirterek, “Umarım transfer mümkün olan en kısa sürede sonuçlanır” dedi. Falcao ayrıca Kolombiya ekibi Millonarios taraftarı olduğunu belirtirken, “Ama geleceğimle ilgili bir karar verdim. Sadece kendimi değil, aynı zamanda ailemi de düşünmek zorundayım” diyerek Galatasaray’ı tercih ettiğini ifade etti.

22 milyon avro

Öte yandan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut’un yürüttüğü görüşmelerin detayları belli oldu. Cimbom ile haftalar öncesinden el sıkışan 33 yaşındaki Falcao’nun bayramda resmî imzayı atması bekleniyor. Eğer merakla beklenen bu transfer gerçekleşirse dünyaca ünlü yıldızın Süper Lig’in ikinci haftasında kadrodaki yerini alması ön görülüyor. Falcao ile üç yıllık sözleşme imzalanması beklenirken, garanti ücret ve bonuslarla birlikte Kolombiyalı yıldız 22 milyon avroya dayanan kontratın sahibi olacak.

Fiorentina ikinci yuvam

Galatasaray’ın Fiorentina ile İtalya’da yarın oynayacağı hazırlık maçı öncesi Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Floransa şehrine geldiği için heyecanlı olduğunu ifade eden Terim, “19 sene önceden bahsediyoruz. Ne ben onları unuttum ne de onlar beni. Fiorentina benim ikinci yuvam. Bu kadar yıldan sonra hala ilgi varsa demek ki güzel şeyler yapmışım demek ki” sözlerini kullandı.

MONACO’DAN BİR İSİM DAHA

Merkez orta saha arayışını sürdüren Galatasaray’da İngiltere Ligi’nden üç aday ile dirsek teması devam ederken menajer Ahmet Bulut’a da orta saha konusunda yetki verildi. Galatasaray teknik heyetinin listesinde olduğu öğrenilen Monaco’nun Faslı orta sahası Youssef Bennasser için de görüşme yapılacak.