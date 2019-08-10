Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir karakol önünde patlama meydana geldiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Norrebro kentinde bir karakolun önünde gerçekleşen patlamada, ölen ya da yaralanan olmadı ancak binanın dış cephesi zarar gördü.

Karakol yakınındaki patlama, başkentte bu hafta yaşanan ikinci patlama oldu.

Çarşamba günü Danimarka Vergi Dairesi önünde yaşanan patlamada, bir kişi hafif yaralanmıştı. Polis, bu patlamanın kasti bir saldırı olduğunu açıklamıştı.

İki patlama arasında henüz bağlantı kurulamadı.