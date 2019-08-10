Galatasaray'da transferin gözdesi Radamel Falcao konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, menajer Ahmet Bulut ile birlikte dün Monako'ya gitmişti. Burada Falcao'nun kulübü Monaco ile görüşmeleri sürdüren Albayrak, artık transfer için son aşamalara geldi.
Monako'da Falcao ile bir araya gelen Abdurrahim Albayrak'ın, golcü yıldızla beraber çekildiği fotoğraf sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi. İkilinin aynı karede yer aldığı fotoğraf, çok kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.
Kolombiyalı golcü ile daha önce anlaşan Galatasaray, hafta başında yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Falcao transferinden ilk sinyal geldi!
10.08.2019 - 16:25 | Son Güncelleme: 10.08.2019 - 16:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun transfer görüşmeleri için gittiği Fransa'da, yıldız oyuncuyla birlikte poz verdi, taraftarlar sosyal medyayı yıktı.
Galatasaray'da transferin gözdesi Radamel Falcao konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, menajer Ahmet Bulut ile birlikte dün Monako'ya gitmişti. Burada Falcao'nun kulübü Monaco ile görüşmeleri sürdüren Albayrak, artık transfer için son aşamalara geldi.
Etiketler : Falcao,GS,
643128 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/643128.aspx
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Antalyaspor
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Kayserispor
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Sivasspor
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
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2
Adanaspor
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3
Akhisar Bld.Spor
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Altay
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Altınordu
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Erzurum BB
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Boluspor
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Fatih Karagümrük
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Giresunspor
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