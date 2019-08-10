Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Sivasspor, kupanın sahibi oldu.

Sivasspor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaştı.

Sarı lacivertlileri 2-1 mağlup eden Sivasspor, kupanın sahibi oldu. Yiğidolara kupayı getiren golleri Caner Osmanpaşa ve Mert Yandaş kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise Max Kruse'den geldi.

Sivasspor: Samassa; Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare

Fenerbahçe: Altay; Murat, Okan, Jailson, Abdülcebrail, Ozan, Emre, Ferdi, Kruse, Moses, Muriqi