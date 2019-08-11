Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Ünal - Dört gün süren Hakem Yaz Semineri’nde hakemlerin bazı konularda dikkatleri çekildi. MHK Başkanı Zekeriya Alp, kendisinin daha önceki başkanlığı döneminde de olduğu gibi hata yapan hakemin ister sahada ister VAR başında dinlendirileceğini hakemlere söyledi. Alp, hakemlere “Sahada, tünelde, soyunma odalarında nerede olursa olsun; size karşı yapılan bir hakaret olursa, bu raporlarda olacak. Teknik alan ihlallerine 4. hakemler çok dikkat ve özen gösterecek” şeklinde ikazlarda bulundu. Zekeriya Alp, hakemlerin kulüp başkanı, yönetici veya teknik adamlarla saha dışında görüşme yaptıklarını duymaları hâlinde bunun da ağır bir cezası olacağını vurguladı.



> Hata yapan dinlenir!

Bazı hakemlerin başkan ve teknik adamlardan özür dilemeleri ya da onları aramaları geçen sezon konu olmuştu. MHK Başkanı Zekeriya Alp, hata yapan hakemin en az bir hafta dinleneceğini hakemlere söyleyerek, “Bu VAR’da olsun, sahada olsun fark etmez. Başarılı olan başarılı olmayan hakem arasında fark olacak. Ceza ve ödül var” dedi. MHK Başkanvekili Oğuz Sarvan’ın özel yazılım programı da devreye girdi. Ligin ilk haftasının hakem tayinlerinde bu program dikkati çekti.



> Yankaya’dan bir ilk

Süper Lig ve 1. Lig’in hakem, VAR, AVAR ve gözlemcileri tek seferde açıklandı. Fırat Aydınus geçen sezon ligin ikinci yarısında hiç VAR görevi almamıştı. Ligin ilk haftasında Malatya-Başakşehir maçında VAR’da oturacak. Yine Özgür Yankaya, hakemlik kariyerinde ilk defa VAR koltuğuna 1. haftadaki Konya-Ankaragücü maçında oturacak. Süper Lig kadrosundaki 22 hakem maaş almaya devam edecek. Üst klasmana yeni alınan 21 hakem ile ise sözleşme yapılmadı. Bu isimler maç başı ücret almaya devam edecekler.