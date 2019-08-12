Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ -Şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan Fenerbahçe’de sezon henüz başlamadan tehlike çanları çalmaya başladı. Tarihinin en kötü sezonundan sonra patlama yapması beklenen sarı-lacivertlilerde yönetimin ve teknik direktör Ersun Yanal’ın camianın gönlüne su serpen iddialı açıklamaları olmasına rağmen, takımın hazırlık maçlarındaki performansı taraftarları endişe sevk etmiş durumda. Çok sayıdaki yıldız transferiyle kadroda köklü değişiklik yapılmasına karşın beklenen Fenerbahçe henüz ortaya çıkmış değil. Tam 10 takviye yapılan takımın iskeleti ligin başlamasına sayılı günler kala oluşturulamadı. Teknik direktör Ersun Yanal, isteği doğrultusunda yapılan transferlere ve sezon başı takımla kamp yapma fırsatına rağmen hazırlık maçlarında farkını gösteremedi.



Defans evlere şenlik

Transferin önemli bir bölümünü hücum hattına yapan Fenerbahçe’de en büyük sorun defans bloku olarak göze batıyor. Neustadter ve Skrtel’in ayrılmasından sonra, Sadık ve Serdar’ın olduğu stoper mevki kiralıktan geri dönen Diego Reyes ve altyapıdan çıkan Okan Turp ile takviye edildi. Son olarak da Danimarka Millî Takımı oyuncusu Zanka alındı. Ancak, bu pozisyonda Jailson dâhil tüm alternatifleri deneyen Ersun Yanal, ısrarla bir takviye daha bekliyor. Sarı-lacivertliler, Kolarov ile yatıp kalkarken Sırp yıldız olmasa da mutlaka bir stoperin alınması için çalışmalar sürüyor.

Hasan Ali şoke etti

Ancak savunmadaki sıkıntı sadece stoperlerle sınırlı değil. Hasan Ali Kaldırım’ın beklenmeyen uzun süreli sakatlığı da Ersun Yanal’ın hesaplarını altüst etmiş durumda. Tecrübeli teknik adam, bu sebeple de Kolarov’da ısrarlı. Sırp savunmacı alınırsa, Hasan Ali dönene kadar sol bekte görev yapacak. Zira bu bölgede denenen genç Abdülcebrail derde derman olmadığı gibi, Dirar hamlesi de beklenen sonucu vermiş değil. Yanal, yönetimden bir an önce bu sorunun çözülmesini istedi ki, Kolarov haricinde bir stoper alınması hâlinde sol beke ekstra takviye şart görünüyor.



ORTA SAHA YETERSİZ

Savunmadaki dertlere orta saha da eşlik ediyor. Elif’in ayrıldığı bölgeye, Emre Belözoğlu transferi yapıldı ve Ozan Tufan da takıma geri döndü. Jailson, Tolgay ve Tolga Ciğerci de bu bölgenin oyuncuları. Ama Ersun Yanal, Brezilyalı oyuncunun performansından memnun değil, Tolgay sakat, Tolga da hâlâ hazır hâle gelemedi. Emre ve Ozan’ın etkili performansına rağmen, Ersun Yanal, 6 numara transferi istiyor. Ancak geri sayım hızla sürerken, yönetim dört bir koldan yaptığı görüşmelerden henüz müspet bir netice alabilmiş değil.



Kruse geride kaldı

Takımın hücumlarına yön vermesi beklenen Max Kruse’nin beklentilerin altında kalması ise dertleri katlayan bir başka unsur. Saha içindeki gayretine rağmen Bundesliga performansına yaklaşamayan Kruse’nin durumu düşündürüyor. Ki, Alman yıldızın düşük viteste kalmasında takım kurgusunun da etkisi büyük. Fenerbahçe geniş alanda oynadığı için Kruse, istediği toplarla buluşamıyor. Kruse’nin Werder Bremen’deki performansında, Bundesliga’nın en çok koşan beş oyuncusundan üçüne (Eggestein, Augustinsson, Klaassen) sırtını dayamasının etkili olduğu düşünülüyordu ki, bu tarz isimler Fenerbahçe’de yok.



MAZERETLER ÇOK AMA...

Fenerbahçe’nin Yanal’ın tarzını sahaya yansıtamamasında haklı gerekçeleri yok değil. Önemli takviyelere rağmen, savunma sorunu ve 6 numara krizi henüz aşılmadı. Ayrıca, Hasan Ali, Tolgay ve Serdar’ın sakatlıkları da hesapları alt üst etti. Hoca’nın Muriç dışında bir golcü talebi de henüz karşılanmadı. Ancak geçen sezonda yapılan 16 transferin üzerine bu sezon da 10 oyuncu alan yönetimin mesajı da gayet açık. Ersun Hoca’nın medya üzerinden verdiği transfer mesajına Başkan Ali Koç “Hiç kimse mazeret üretmeden bu takımı şampiyon yapacağız” diyerek noktayı koymuştu.



Yanal çözüm üretemiyor

Sakatlıklar, eksik transferler, yönetimle teknik heyet arasındaki üstü kapalı gerginlik bir yana, aşikâr olan Ersun Yanal’ın henüz oyun kurgusunu oturtamamış olması. Takımın oyun boyunun uzun kalması, bloklar arasındaki kopukluğu ve kaos futbolunu da beraberinde getiriyor. Organize ataklardan mahrum Fenerbahçe’nin belli bir oyun planı yok. Hücum oyuncuları topla buluşmakta zorluk yaşıyor. İleride pres yapılmadığı için takımın zaten zayıf olan savunması kolay açık veriyor. Ligin başlamasına günler kala ideal on biri belli olamayan Fenerbahçe’nin zorlu ilk altı haftayı nasıl aşacağı endişe ve merakla bekleniyor.



MAÇ EKSİĞİ ÇOK

Zanka hazır değil

Fenerbahçe’nin yeni stoperi Zanka’nın yaklaşık beş aydır futboldan uzak kalması teknik heyeti düşündürüyor. Geçen sezonunun ikinci yarısında Premier Lig’de sadece 360 dakika görev alan Danimarkalı stoper, son sekiz maçta forma şansı bulamadı. En son 9 Mart tarihinde resmî maça çıkan Zanka, sezon başında hazırlık kampı da yapmadı.



KOÇ VE YANAL YOK

Skrtel veda etti

Fenerbahçe’den ayrılan Martin Sktrel bir veda mesajı yayımladı. Türkiye’nin en büyük kulübü olarak andığı Fenerbahçe’de görev yapmaktan şeref duyduğunu belirten Slovak savunmacı, Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman başta olmak üzere çalıştığı bütün isimlere tek tek teşekkür ederken Ali Koç ve Ersun Yanal’ın adını dahi anmadı.



B planı henrıksen

Gustavo bekleyişi

Luis Gustavo için Marsilya ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın alternatifini de belirledi. Sarı-lacivertliler Hull City’nin Norveçlisi Markus Henriksen için girişimlere başladı. Yirmi yedi yaşındaki Henriksen’in 4 milyonluk maliyeti sarı-lacivertlilere cazip gelirken Damien Comolli’nin oyuncunun menajeriyle görüştüğü öğrenildi.