Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yapılan açıklamada, Fransa'nın Reims takımından orta saha oyuncusu Aksel Aktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, sözleşmenin hem oyuncuya hem de Kayserispor'a hayırlı olması temennisinde bulunulurken, Aksel Aktaş'ın düzenlenen törenle sözleşmeye imza attığı kaydedildi. 20 yaşındaki Aksel Aktaş'ın, Fransa'nın 16 ve 18 yaş altı, Türkiye'nin ise 19 yaş altı milli takımında forma giydiği aktarıldı.