İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yapılan açıklamada, Fransa'nın Reims takımından orta saha oyuncusu Aksel Aktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, sözleşmenin hem oyuncuya hem de Kayserispor'a hayırlı olması temennisinde bulunulurken, Aksel Aktaş'ın düzenlenen törenle sözleşmeye imza attığı kaydedildi. 20 yaşındaki Aksel Aktaş'ın, Fransa'nın 16 ve 18 yaş altı, Türkiye'nin ise 19 yaş altı milli takımında forma giydiği aktarıldı.
Kayserispor Fransa'nın Reims takımından Aksel Aktaş'ı transfer etti
12.08.2019 - 22:24 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 22:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Fransa'nın Reims takımından Aksel Aktaş'ı kadrosuna kattı.
Etiketler : Kayserispor,Fransa,Reims,Aksel Aktaş,
643459 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/643459.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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3
Antalyaspor
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4
Beşiktaş
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0
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5
Denizlispor
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6
Fenerbahçe
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0
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0
7
Galatasaray
0
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0
8
Gazişehir Gaziantep
0
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0
0
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9
Gençlerbirliği
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10
Göztepe
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0
0
11
Kasımpaşa
0
0
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0
0
0
0
12
Kayserispor
0
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0
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0
13
Konyaspor
0
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0
14
Çaykur Rizespor
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0
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15
Sivasspor
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0
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0
16
Trabzonspor
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0
17
Malatyaspor
0
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Başakşehir
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1. Hafta Maçları
16.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
17.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
17.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
17.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
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0
0
0
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0
3
Akhisar Bld.Spor
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4
Altay
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5
Altınordu
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6
Erzurum BB
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Bursaspor
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Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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Giresunspor
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Hatayspor
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14
Keçiörengücü
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15
Menemen Belediyespor
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16
Osmanlıspor
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0
17
Ümraniye
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18
İstanbulspor
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