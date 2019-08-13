Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Yeni sezon öncesindeki hazırlık maçlarındaki neticeler o kadar önemli değildir belki ama ilerisi adına önemli bir göstergedir. Sarı-kırmızılı takımın ilk özel maçta da son özel sınavda da “defolu” görüntüsü değişmedi. Kadroda önemli eksiklerin bulunduğu Leipzig maçında kalesinde üç gol gören Aslan, yeni sezon için hazır olması gereken kadrosuyla son olarak Fiorentina’dan dört gol yedi. Ayrıca hemen hemen aynı takımın hafta içinde Süper Kupa’da Akhisar’a karşı 1-0 kazandığını ancak kalesinde ciddi tehlikeler yaşadığını da belirtelim. Beşözel maçta kalede görülen 13 gol sezonu şampiyon tamamlamış bir takım için ciddi soru işareti...

ANİ BASKINLAR OLACAK

Geçen sezonun devre arasında alınan Luyindama ile Marcao’nun uyumu beğeni toplasa da şu anki görüntü pek de öyle değil. Özellikle Marcao’nun bireysel hataları kalede gol olarak faturalandırılıyor. Teknik ekibin de kamp boyunca “sıfır risk” ve “garanti oyun” uyarılarına rağmen defonun giderilememiş olması yeni sezon öncesi endişe veriyor. Teknik direktör Fatih Terim ve ekibi lig öncesinde Luyindama-Marcao ikilisinin dikkatini çekeceği belirtiliyor. Ayrıca orta alan oyuncularından da savunmaya daha fazla destek verilmesi isteniyor. Aslan’ın bu sezon zaman zaman top rakipteyken ani baskınlar düzenleyip oyun üstünlüğünü eline alması planlanıyor.

ÖZEL MAÇTA KALESİ DÜŞTÜ!

Leipzig-Galatasaray 3-2

Augsburg-Galatasaray 4-1

Bordeaux-Galatasaray 1-3

Galatasaray-Panathinaikos 2-1

Fiorentina-Galatasaray 4-1

RENGİNİ BELLİ EDİYOR

Kumaş kalitesi ve kabiliyeti tartışılmaz olan ancak bunu sahaya uygulamada problem yaşayan Emre Mor, Aslan’da ısınma turlarına başladı. Teknik direktör Fatih Terim’in yeni sezondaki gözdelerinden olan genç kabiliyet Fiorentina maçında kısa futbol tadımlıkları sundu. Oyuna girer girmez takıma enerji katan ve hücumu zenginleştiren Mor, yeni sezonun hamle oyuncularından biri olacağını gösterdi. Senelik 750 bin avro alan ve kiralama bedeli olarak da 600 bin avro ödenen Mor; kendine güveni, kıvrak bilek hareketleri, sorumluluk alması ve dikine oyunu ile alkış topladı.

EMRE MOR NE YAPTI?

Pas 19

Pas yüzdesi 84

Kazandığı ikili mücadele 5

Kaybettiği ikili mücadele 2

Gol 1

İsabetli orta 1

İsasetsiz orta 1

Yapılan faul 3

Yaptığı faul 1

TERİM-FEGHOULI...

Galatasaray’da dün iki operasyon birden gerçekleşti. Fiorentina maçı dönüşü teknik direktör Fatih Terim ve Sofiane Feghouli soluğu hastanede aldı. Terim, bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı olurken Feghouli’nin de böbrek taşı alındı. Kulübün sitesinden iki isim için de “Geçmiş olsun” dileğinde bulunuldu.

DONK'TAN MESAJ

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, sosyal medya hesabından Fiorentina mağlubiyetiyle ilgili taraftarlara yaptığı açıklamada, "Bu karşılaşma bizim için önemli bir ders oldu. Kaybettik ama kazandığımız şeyler oldu. Daha çok ve daha sıkı çalışıp sizleri gururlandıracağız" ifadelerini kullandı.

G.SARAY'A TEŞEKKÜR

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Monaco, Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu Everton'dan transfer etti. 22 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Fransız basını, transferin 13,5 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini iddia etti. Onyekuru G.Saray ve Everton'a teşekkür mesajı yayınladı.

EFSANEDEN VEDA

Dünya futbolunun önemli isimleri arasına adını yazdıran Wesley Sneijder, futbolu bıraktığını açıkladı. 2012-2013 sezonunun devre arasında 7.5 milyon avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a gelen Sneijder, sarı-kırmızılı kulüpte forma giydiği 3.5 sezon boyunca 175 maça çıktı ve 45 gol, 44 asistle oynadı. Futbolcu için çok sayıda mesaj yayınlandı: Galatasaray Kulübü: Parçalı formamızla yaşattığın tüm unutulmaz anlar ve şampiyonluklar için teşekkürler...Eren Derdiyok: Seninle futbol oynamak benim için büyük bir zevkti. Efsane ve özel bir insan... Yekta: Seni asla unutmayacağım...