Çarşamba günü saat 22.00'de Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek UEFA Süper Kupa final maçı öncesi İstanbul'a gelen ilk takım Chelsea oldu. Gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen takım oyuncuları, havalimanının işletmecisi İGA görevlileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Havalimanındaki işlemlerini tamamlayan takım, daha sonra havalimanından ayrılarak kalacakları otele hareket etti.
Chelsea ile karşı karşıya gelecek diğer bir İngiliz temsilcisi Liverpool'un ise saat 17.00 sıralarında İstanbul'a ulaşması bekleniyor.
Chelsea takımı İstanbul'da
13.08.2019 - 09:34 | Son Güncelleme: 13.08.2019 - 09:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Süper Kupa final maçı kapsamında rakibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek olan Chelsea takımı İstanbul'a geldi.
Çarşamba günü saat 22.00'de Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek UEFA Süper Kupa final maçı öncesi İstanbul'a gelen ilk takım Chelsea oldu. Gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen takım oyuncuları, havalimanının işletmecisi İGA görevlileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Havalimanındaki işlemlerini tamamlayan takım, daha sonra havalimanından ayrılarak kalacakları otele hareket etti.
Etiketler : Chelsea,İstanbul,
643524 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/643524.aspx
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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3
Antalyaspor
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Beşiktaş
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5
Denizlispor
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Fenerbahçe
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7
Galatasaray
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Gazişehir Gaziantep
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9
Gençlerbirliği
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Göztepe
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11
Kasımpaşa
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12
Kayserispor
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Konyaspor
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Çaykur Rizespor
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Sivasspor
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Malatyaspor
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Başakşehir
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Takım
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A.
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1
Adana Demirspor
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2
Adanaspor
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Akhisar Bld.Spor
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Altınordu
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Fatih Karagümrük
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Hatayspor
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Keçiörengücü
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15
Menemen Belediyespor
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Osmanlıspor
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Ümraniye
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İstanbulspor
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