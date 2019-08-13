FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Vitoria SC ile Letonya'nın FK Ventspils takımları arasında 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu müsabakasını yönetecek. Portekiz'in Guimaraes şehrindeki Estadio D. Afonso Henriques Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
UEFA'dan Hali Umut Meler'e görev
13.08.2019 - 11:26 | Son Güncelleme: 13.08.2019 - 11:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Vitoria SC ile FK Ventspils arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçını yönetecek.
Etiketler : uefa,fifa,Hali Umut Meler,
643542 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/643542.aspx
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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Antalyaspor
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Beşiktaş
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Galatasaray
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Göztepe
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Kasımpaşa
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12
Kayserispor
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0
13
Konyaspor
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14
Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
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0
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0
16
Trabzonspor
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17
Malatyaspor
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Başakşehir
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1. Hafta Maçları
16.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
17.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
17.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
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İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
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Konyaspor - Mke Ankaragücü
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Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
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M.
A.
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A.
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1
Adana Demirspor
0
0
0
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0
0
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0
2
Adanaspor
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3
Akhisar Bld.Spor
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0
4
Altay
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5
Altınordu
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6
Erzurum BB
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Balıkesirspor
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8
Boluspor
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Bursaspor
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10
Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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12
Giresunspor
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Hatayspor
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Keçiörengücü
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15
Menemen Belediyespor
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16
Osmanlıspor
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Ümraniye
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18
İstanbulspor
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