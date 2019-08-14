Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş’ta gözler golcü transferine çevrildi. Sağ kanada Boyd, sağ beke Douglas, stopere Victor ve sol beke Rebocho’yu getiren siyah-beyazlılar şimdi de santrfor takviyesi yapmak için harekete geçti. Burak Yılmaz’ın kamp döneminde sakatlanması ve ligin dört-beş maçını kaçıracak olmasının belirlenmesi üzerine kadroya yeni bir golcü transferi yapılmasına karar verilmişti. Dün açıklanan forma numaralarında da bu durum net bir şekilde gözler önüne serildi. Yönetim, 9 numarayı kimsenin almasına müsaade etmedi. Golcü için yer açan yönetimin gündemine takımın eski yıldızı Vincent Aboubakar ile Brondby’nin gol makinesi Kamil Wilczek ile Everton’dan Yannick Bolasie gibi isimler girmişti. Şu anda ise İtalya Serie A’da forma giyen Sassuolo’nun yıldızı Khouma Babacar öne çıkmış durumda.



> Cevap bekleniyor

İtalyan ekibi ilk etapta 6 milyon avro bonservis bedeli belirlemişti. Ancak Senegalli yıldıza talip çıkmayınca Beşiktaş’ın şansı arttı. Yönetimin temasa geçtiği Babacar’dan “Gelirim” cevabı alınınca Sassuolo’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı ve beklemeye geçildi. İtalyan kulübünün hafta sonuna kadar cevap vermesi bekleniyor. Kariyerine Fiorentina’da başlayan Babacar, Tacing, Padova, Modena ve Sassuolo formaları giydi. İtalyan kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu geçen sezon 29 lig maçında yedi gol ve üç asistlik performans sergilemişti. Senegal Millî takımı formasını üç defa terleten Khouma Babacar, futbol eğitimini Fiorentina altyapısında almıştı.



GÜMÜŞDAĞ’DAN AÇIKLAMA

Volkan Babacan sesleri

Golcünün yanı sıra kaleci de arayan Beşiktaş’ın, Başakşehir’in kalecisi Volkan Babacan’la anlaştığı iddia edildi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise yaptığı açıklamada Babacan’ın’ın takımla çalışmalarına devam ettiğini belirtirken “Kalecimizin transferiyle ilgili bir gelişme yok” dedi.